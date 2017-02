Mitsamt Geist aus der Lampe

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdersdorf (MOZ) 5x 11 Jahre feiert die RKG in ihrer aktuellen Karnevalssaison. Im Jubiläumsprogramm werfen die Rüdersdorfer vielfach den Blick zurück, präsentieren aber auch stolz ihre jüngsten Talente.

Arabische Nächte: Mit diesem Schautanz lieferten die jungen Damen der Aktiven Garde einen der Höhepunkte des Abends. Und um das Erlebnis komplett zu machen, fand sich in der überdimensionalen Lampe im Hintergrund sogar noch ein Geist © Thomas Berger

Ganz ausverkauft war die erste Abendveranstaltung zum Saisonfinale nicht, doch die im Kulturhaussaal Versammelten machten Stimmung für mindestens die anderthalbfache Zahl. Matrosen, Engel und Teufel, Giraffe, Catwoman, Indianer, Punker, Leuchtturm, Pharao und Neandertaler jubelten den Akteuren zu, forderten ein ums andere Mal lautstark Zugaben ein. Und dass Rüdersdorfer Karneval nicht nur Leute aus dem Ort selbst anlockt, bewiesen die Woltersdorfer Zwillingsschwestern, die als Erste im Karzer landeten, um von zehn Männern freigeküsst zu werden.

Nachwuchs ist bei der RKG auch nach 55 Jahren noch gesichert. Nicht nur im Elferrat sitzt mittlerweile die dritte Generation, die das bunte Treiben leitet und auf vielfache Weise koordiniert. Auch die drei Garden sind gut gefüllt - schon die Jüngsten aus der Altersklasse Jugend waren nicht nur mit Gardetanz, sondern auch mit einer das Publikum begeisternden Showtanz-Darbietung rund um die bekanntesten Disney-Filmhelden im rund dreistündigen Programm vertreten. Und im Männerballett gibt es sogar ein Beispiel, dass mittlerweile Vater und Sohn gemeinsam in einer Gruppe tanzen.

Auf ihre Höhepunkte der vergangenen Jahre hielten die Herren der Schöpfung in einem Medley zum Finale ebenso Rückschau wie zuvor schon die Ladydancers mit und ohne ihre Boys. Ein Feuerwerk höchst unterschiedlicher Tänze, Themen und Kostüme, durch eine gelungene Choreografie verbunden. Und Helfer im Hintergrund griffen beim blitzschnellen Outfit-Wechsel unterstützend zu.

Karnevalsfossil Uwe Mancke alias Oskar von der Heinitzwiese, der schon vor dem formellen Einmarsch des Elferrates mit Präsidentin Petra Fleischer an der Spitze sowie des Prinzenpaars Sabrina I. und Oliver I. die Gäste auf den Abend eingestimmt hatte, war vor 35 Jahren auch der Schöpfer des RKG-Karnevalsschlagers, der gerade zum Jubiläum (mit der Bergkapelle intoniert) ebenso wenig fehlen durfte wie das so wandlungsfähige Duo Andreas "Kuni" Golyssa und Steffen Mancke. Als Rumforzer halten sie der Politik vom Lokalen bis zur Bundesregierung traditionell per Wort und Gesang kritisch den Spiegel vor, zudem waren beide diesmal noch als lästernde Schüler Kuni und Steffi zu erleben.

Sogar einen Geist hatte das Rüdersdorfer Narrenteam mitgebracht. Nämlich in der riesigen Öllampe, die bei "Arabische Nächte", dem grandiosen Schautanz der Aktiven Garde, in den Saal geschoben wurde.