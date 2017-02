Stampfende Füße unter gekräuselten Perücken

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (MOZ) Schneemänner mit Karottennasen, ein gestreifter Sträfling, schwarz-gelb geringelte Bienen und ein Jimi Hendrix-Verschnitt aus den 1970er-Jahren: An ausgefallenen Kostümen mangelte es in der Turnhalle der ausverkauften Neuenhagener Insel-Grundschule am vergangenen Wochenende nicht. Mit einem fulminanten Finale hat der Neuenhagener Carneval Club (NCC) seine Faschingsveranstaltungen am vergangenen Sonnabend ausklingen lassen.

Los ging es gleich mit richtigem Bums. Denn noch bevor der Elferrat um Karnevalspräsident Uwe Bahr die Bühne betrat, durften alle Tanzgruppen des NCC erst einmal zeigen, was in ihnen steckt. Mit angewinkelten Armen, lachenden Gesichtern und stampfenden Füßen unter gekräuselten Perücken brachten die Tänzer die voll besetzte Turnhalle in Stimmung.

Anschließend begrüßte Uwe Bahr, der bereits seit 1988 an der Spitze der Neuenhagener Narren steht, seine Jecken und die kostümierten Gäste mit einem freundlichen Helau und dem Motto der diesjährigen Saison: "Unter Wasser bis ins All, der NCC jubelt überall".

Besonders hervor hob der Karnevalspräsident die tänzerische Leistung von Sophia Horn, die das Abzeichen für karnevalistischen Tanz "in Gold mit Brillanten" überreicht bekam. Auch Hannah Kroll und Josie Hübner hatten sich mit ihren Leistungen bei den Landesmeisterschaften für karnevalistischen Tanz in Petershagen-Eggersdorf ihr Abzeichen in Bronze verdient. Josie Hübner (11) durfte mit Nanina Pohlmann (11) danach gleich zeigen, warum sie ausgezeichnet wurde. Mit Stolz blickten auch die beiden Trainerinnen Lisa-Christin Wegener und Laura Thiemer auf ihre beiden Tanzmariechen. "Das machen sie wirklich toll", sagte Lisa-Christin Wegener voller Stolz.

Im Anschluss zeigten die Jüngsten der Garde ihren Piratentanz. Die "Spätzchen" genossen ihren Auftritt im Rampenlicht und hatten sogar eine Zugabe vorbereitet. Ins Rampenlicht gestellt wurden sie von Marco Scholz und Peggy Berger, die auf einer Plattform unter der Turnhallendecke für die richtige Beschallung und Licht sorgten. "Hier oben ist der schönste Platz. Man sieht alles und es ist entspannt", befand Marco Scholz.