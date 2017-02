"Man muss nur aufeinander zugehen"

artikel-ansicht/dg/0/

Ist wissbegierig und ehrgeizig: Sara Sharfo vor ihrer Albert-Schweitzer-Oberschule in Beeskow. Die 15-Jährige geht gern zur Schule und sie weiß genau, was sie werden will: Augenärztin. Mit ihren Mitschülern kommt die junge Muslimin sehr gut aus. © MOZ/Jörn Tornow

Sara ist Klassenbeste in der 9a der Beeskower Oberschule "Albert Schweitzer". Die Beste einer Klasse zu sein ist ohnehin etwas Besonderes, bei Sara aber kommt noch hinzu, dass sie Syrerin ist und erst seit drei Jahren in Deutschland lebt.

Im Winter 2013 kam sie mit ihrer Familie - die Eltern und sieben Geschwister - nach Beeskow. Die Familie war wegen des Krieges in Syrien schon aus ihrer Heimatstadt Homs, wo sie Haus und Garten besaß, in eine andere Stadt geflohen. Als es aber auch dort nicht mehr sicher war, Sara und ihre Geschwister nicht mehr zur Schule gehen konnten, suchte die Familie Sharfo im Libanon Zuflucht, wo der Großvater lebt. Nach drei Monaten bekamen die Sharfos das Angebot, im Rahmen eines Flüchtlingskontingents ganz legal nach Deutschland einzureisen. Die Eltern überlegten nicht lange: Sie wollten vor allem eine sichere Zukunft für ihre Kinder. Die Familie startete in Beirut mit dem Flugzeug in Richtung Deutschland und wohnte erst in einem Lager in Friedland in Niedersachsen, ehe man ihr schließlich Beeskow als künftigen Ort zuwies. Heute wohnt die zehnköpfige Familie in einem Wohnblock am Bahnhof. Der Vater, studierter Jurist, hat inzwischen Arbeit beim Verein Bumerang gefunden und engagiert sich sehr. Die Mutter, die ebenfalls bereits gut deutsch spricht, ist noch zu Hause, würde aber auch gern arbeiten, erzählt Sara. Alle Kinder lernen, gehen zur Ausbildung oder zur Schule.

"Ja, natürlich war ich traurig, habe geweint, als wir weg mussten aus unserer Heimat. Ich habe ja alle meine Freunde zurück gelassen", erzählt Sara in perfektem Deutsch. Hier angekommen musste sie und ihre Familie alles neu lernen. Besonders aufgefallen sei ihr, dass so wenige Menschen auf den Straßen unterwegs waren, Angst habe ihr ein betrunkener Mann auf der Straße eingeflößt. "So etwas sieht man in Syrien nicht. Bei uns trinkt man keinen Alkohol." Anfangs seien in der Schule einige "Nazi-Jungen" gewesen, die sie angemacht und böse angeguckt hätten, berichtet sie. Aber seitdem diese nicht mehr da seien, sie ihre eigene Zurückhaltung bezwungen habe, fühle sie sich sehr wohl. "Eigentlich ist es ganz einfach: Man muss nur auf die Leute zugehen und überall mitmachen, dann wird man auch angenommen. Das sage ich allen meinen Landsleuten."

Die 15-Jährige schwärmt von ihren Lehrern und dem Schulleiter Frank Boywitt und versteht nicht, dass manche Jugendliche Erwachsenen frech gegenüber treten. Sara ist Muslimin. Und die täten so etwas nicht. "Wir lernen in unserer Religion respektvoll mit den Eltern und allen Menschen umzugehen." Ein solcher Ton werde auch zu Hause gepflegt. Die Eltern seien zwar streng, würden aber nie handgreiflich oder laut. "Wenn wir nicht lernen und unsere Pflichten erfüllen wird das Handy entzogen, wir dürfen nicht Fernsehen oder bekommen kein Geld. Es wird sehr darauf geachtet, dass wir einen guten Beruf erlernen und Geld verdienen, weil wir sonst kein gutes Leben führen können."

Für eine 15-Jährige hat Sara schon sehr genaue Pläne für ihre Zukunft. Nach der zehnten Klasse will sie an ein Oberstufenzentrum (OSZ) wechseln und das Abitur machen. Dafür besucht sie bereits die Tage der offenen Türen an den OSZ in Frankfurt und Fürstenwalde, um sich ein Bild zu machen. "Dann möchte ich Medizin studieren, ich möchte einmal Augenärztin werden." Dazu spricht sie neben Deutsch, natürlich Arabisch und auch Englisch. "Damit steht mir die Welt offen. Ich würde gern in Deutschland bleiben, wenn das nicht möglich ist, auch in einem englischsprachigen Land leben, denn ich liebe diese Sprache sehr. Es ist eine Weltmuttersprache", findet sie. "Am liebsten würde ich in die USA gehen, aber als Muslimin wäre ich bei diesem Präsidenten kaum erwünscht", verfolgt sie die aktuelle Politik.

Sara ist eine gläubige Muslimin. Sie betet fünf Mal am Tag gen Mekka, aber nur zu Hause, nicht in der Schule. Sie trägt noch kein Kopftuch wie ihre Mutter und ihre älteren Schwestern, wird es aber ab dem nächsten Jahr tun, wenn sie älter geworden ist. "Das verlangt unsere Religion, sonst bekommen wir unsere Strafe, wenn wir tot sind." Derzeit ist sie von ihren Klassenkameradinnen, abgesehen von ihren langen schwarzen Haaren und den dunklen Augen, nicht zu unterscheiden. Sie trägt moderne Sachen, tanzt gern und liebt Trap- und Popmusik. Sie geht mit Jungen ganz locker um, ihr bester Kumpel ist Luc, mit dem sie schon mal ihr arabisches Frühstück teilt, "weil er richtig nett ist und mir viel hilft".

In der Familie ist es zur Selbstverständlichkeit geworden, dass man miteinander Deutsch spricht, auch zu Deutschen Freundschaften entwickelt. Die Familie Sharfo weiß, dass es Integration nicht gibt, wenn man sich nicht selbst bemüht.

Sara ist zwar stolz auf ihr Zeugnis, aber sie ärgert sich, dass sie die letzte Klassenarbeit "versaut" und deshalb in Mathe und Deutsch nur eine "3" bekommen hat - neben ihren vielen Einsen. Schule ist für sie etwas ganz Tolles.