Verrückter Abend im Gastro Circus

artikel-ansicht/dg/0/

Teschendorf (GZ) 20 Jahre blühen die Neuendorfer "Wilden Orchideen" nun schon - da blieb beim Jubiläumsauftritt der Karnevals-Truppe am Sonnabend in Teschendorf kein Auge trocken. Lacher und Kracher vergangener Programme wurden noch mal zur Freude des Publikums aufgetischt. Deftig und kräftig geriet der Abend, mit beißendem Spott in der Schärfe von Chilischoten und jeder Menge Mitmach-Potenzial. Den Feudel und lockere Reden schwingende Putzfrauen zeigten sich, im Fundbüro suchte ein Verlierer sein Gebiss. Das Schnecken-Duo klagte über Frauen, Manuela Scheil bereitete einen Mann als leckeren Braten zu. Zwei Pianisten bewiesen, das in Viagra ungeahnte Kreativität enthalten sein kann. Rocker guckten böse, Dieter Bohlen flippte in der DSDS-Show aus. Begeisterungsstürme wogten durchs Publikum - unter ihnen Gäste aus Bärenklau und Kurtschlag. Die meisten wurden glatt Orchideen-süchtig.