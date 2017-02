Schachtalent räumt ab

artikel-ansicht/dg/0/

Im Jugenddorf Gnewikow am Ruppiner See spielten die besten Brandenburger Jungen und Mädchen der Altersklassen U10 bis U 18 vier Tage lang um die Siegerpokale und Qualifikationsplätze für die Deutschen Jugendmeisterschaften. Angelina gewann alle sieben Spiele. Damit darf sie vom 3. bis 11. Juni ins Sauerland nach Willingen fahren und sich dort mit den Besten ihrer Altersklasse aus ganz Deutschland messen.

Erst wenige Tage vor den Meisterschaften entschied sich Angelina nach ausführlichen Gesprächen mit ihren Eltern und ihrer Trainerin Mandy Barna für eine Teilnahme und meldete sich schnell bei den Leegebrucher Schachfreunden an, die sich natürlich über das starke neue Mitglied freuten. Aus leistungssportlichen Gründen spielt die Basdorferin wie viele ihrer Barnimer Trainingspartner aktiv in Berlin. "Angelina träumte von der Deutschen Meisterschaft. In Berlin war dieses Ziel aber unrealistisch. Daher haben wir gemeinsam diesen Vereins- und Landeswechsel beschlossen. Aber auch für ihren Berliner Verein ist sie weiterhin dank einer neuen Regelung spielberechtigt und nimmt ganz normal weiter mit ihren Barnimer Schachfreunden am Mannschaftsspielbetrieb in Berlin teil", so Mandy Barna.