Kantersieg für UBV-Faustkämpfer

Nach dem ersten Heimsieg gegen die Hamburg Giants und einer klaren Niederlage gegen Hertha BSC Berlin wollten die Oderstädter unbedingt wieder punkten.

Im Limit bis 56 kg trafen Marciej Jozwik (Schwedt) und David Chatatryan (Wismar) aufeinander. In einem spannenden Gefecht setzte Jozwik durch schlagstarke Aktionen in allen drei Runden die besseren Akzente und fuhr die ersten Punkte für den UBV ein. Im zweiten Wertungskampf (60 kg) unterlag Tomasz Resol (UBV) trotz einer überlegenen Schlussrunde gegen den mehrfachen ukrainischen Meister Oleksander Vasilenko nur knapp.

Der Kampf in der Gewichtsklasse bis 64 kg war bereits vor dem ersten Gong entschieden. Grund dafür waren die fehlenden Startunterlagen beim Wismaraner Steward Nasrat. Der hatte sein Startbuch im Berliner Hotel liegen lassen und reichte es nicht bis zum Wiegen um 14 Uhr ein. Das Kampfgericht gab dem Team aus Wismar Zeit, die Unterlagen bis zum Wettkampfbeginn um 16 Uhr nachzureichen. Da dies nicht gelang, bekamen die Schwedter ein 2:0 zugesprochen. Der Kampf wurde außerhalb der Wertung trotzdem ausgetragen. Karol Kowal (UBV) rechtfertigte die Punkte dann im Ring mit einem einstimmigen Sieg.

Im letzten Kampf vor der Pause musste sich Firat Tekin (UBV) in der 69-kg-Klasse dem technisch sehr versierten Daniel Meyer geschlagen geben. Zur Pause stand es somit 6:5 für den UBV und es war klar, dass die schweren Jungs die Entscheidung bringen müssen.

Im Limit bis 75 kg trafen mit Brian Hellwig (UBV) und Samwel Daschyan zwei Trainingspartner aufeinander. Beide trainieren in Frankfurt (Oder) unter Spitzentrainer Gunnar Berg, der in diesem Kampf dementsprechend auch nur als neutraler Beobachter im Publikum Platz nahm. Beide schenkten sich nichts. Hellwig unterstrich seine gute Form und setzte sich durch.

Auf den nächsten Kampf hatte der Großteil des Publikums schon sehnlich gewartet. Mannschaftskapitän Roy Baumann war endlich wieder im Schwedter Ring zu sehen. Nach seiner knappen Niederlage gegen den Olympiateilnehmer Buga in Berlin knüpfte der gebürtige Prenzlauer an die gute Leistung an. Nach einer holprigen ersten Runde kam er ab der zweiten Runde in Fahrt. Baumann zeigte gegen Razmik Arutyunov den technisch besten Kampf und siegte bei tosendem Applaus einstimmig. Der nächste UBV-Boxer im Limit bis 91 kg stellte sich das erste Mal dem Publikum in Schwedt. Mahmoud Kakeh trainiert seit etwa einem Jahr in der Trainingsgruppe von Maik Schirrmeister und Ernst Urban. Er flüchtete vor zwei Jahren aus dem syrischen Aleppo. Im Kampf gegen den polnischen Vizemeister im Hanse-Trikot (Andrzey Skota), hatte der Urban-Schützling immer eine Hand mehr im Ziel und ließ sich auch von den ständigen Kopfstößen seines Kontrahenten nicht beeindrucken. Er erhielt einen einstimmigen Punktsieg und somit eine wichtige Belohnung für seinen Trainingsfleiß. Im Superschwergewicht traf der Potsdamer Eric Brechlin in den Farben des UBV auf den Polen Roger Hryniuk. Brechlin, der für seine mitreißenden Gefechte bekannt ist, brauchte ein paar gegnerische Aktionen, um wach zu werden, fand dann seine taktische Linie und gewann.

Als Ringsprecher Horst Tischbierek das letzte Urteil für den UBV aussprach, stand der 14:9-Sieg gegen BT Hanse Wismar fest. Der UBV behauptet damit seinen zweiten Platz hinter den Berlinern von Hertha BSC. Ernst Urban sagte nach dem Wettkampf: "Wir möchten uns bei den Fans und Sponsoren für die tolle Unterstützung bedanken."

Am 18. Februar startet der Rückkampf in Wismar. Der UBV bietet mit der UVG Mitfahrplätze für 30 Euro inclusive der Eintrittskarte an. Interessenten können sich in der Geschäftsstelle des UBV melden. Der nächste und letzte Heimkampf gegen Hertha BSC Berlin findet nicht wie geplant am 11. März statt, sondern auf Wunsch der Berliner erst am 25. März.