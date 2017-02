BBC-Damen vorzeitig Staffelsieger

artikel-ansicht/dg/0/

Michendorf (MZV) Die Kegelrinnen des Bohle-Bowling-Club 1991 Neuruppin haben am Sonnabend den Staffelsieg in der Landesklasse Staffel 3 vorzeitig perfekt gemacht. Zwei Turniere vor Saisonende führen sie die Tabelle uneinholbar mit neun Punkten Vorsprung an. Bei den letzten beiden Wettkämpfen in Neuruppin und Eberswalde kämpfen die drei Konkurrenten, Oranienburg, Eberswalde II und Michendorf/Seddin II, um Platz zwei, der den Klassenerhalt sichert. Der Dritte muss in die Relegation.