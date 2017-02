SCV legt im Februar los

artikel-ansicht/dg/0/

Schmergow (MZV) "Schmergow Helau" heißt es in den kommenden Wochen auf dem Partyhof inDer Schmergower Carneval Verein lädt alle Närrinnen und Narren zu den diesjährigen Karnevalsveranstaltungen ein. Die 1. Veranstaltung findet am Samstag, 18. Februar, auf dem Partyhof statt. Los gehts um 19.19 Uhr. Die Kleinen kommen beim Kinderkarneval am Sonntag, 19. Februar, ab 15 Uhr ebenfalls im Partyhof auf ihre Kosten. Die 2. Veranstaltung für die Erwachsenen steigt am Sonntag, 25. Februar, abermals um 19.19 Uhr im Partyhof zuDer Kartenvorverkauf für alle Veranstaltungen des SCV beginnt am kommenden Freitag, 10. Februar, ab 19 Uhr. Eine telefonische Vorbestellung der Eintrittskarten ist unter Mobilfunknummer 0172/1803425 möglich. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.scv-schmergow.de .