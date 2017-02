Preussen bezwingen Velten mit 2:0

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Es ging doch noch was. Brandenburgligist Preussen Eberswalde konnte sein zweites Vorbereitungsspiel, für Samstag im Westendstadion geplant, kurzfristig verlegen. Gegenwärtig sind alle Plätze witterungsbedingt gesperrt. So spielte die Elf von Trainer Frank Rohde am Samstagvormittag auf dem Kunstrasenplatz des FSV Forst Borgsdorf gegen den Landesligisten SC Oberhavel Velten und gewann verdient mit 2:0-Toren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550025/

Obwohl beide Trainer auf mehrere Stammspieler verzichten mussten, entwickelte sich ein munteres Spielchen. Beide sprachen nach der Partie von "einer wichtigen Trainingseinheit zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Vorbereitung" auf die am 25. Februar anstehende Rückrunde.

Bei den Eberswaldern standen die beiden Neuzugänge, Metin Oguz (als Rechtsverteidiger) und Yusaku Wasaki (als Sechser an der Seite von Rico Musick), in der Startelf. Neuzugang Eric Krause kam in der 66. Minute zu ersten Einsatzminuten. Da Eric Mba weiterhin eine Grippe plagt, stürmten Mouhamed El-Gindawi und Raif Windiks. Das Stürmer-Duo hatte gleich die erste Riesenchance durch El-Gindawi im Spiel (7.). Doch SC-Keeper Florian Wendorff und seine Abwehr standen einem Torerfolg der Preussen, wie noch mehrmals im Spiel, erfolgreich entgegen. Nach 20 Minuten befreiten sich die Oberhavelländer etwas vom Druck, boten damit aber auch Konterräume an. So für Windiks, der aus Nahdistanz (20.) am SC-Keeper scheiterte. Die Distanzschüsse des SC waren dagegen für Torwart Daniel Szklarz, der zwischen den Pfosten bei Preussen stand, kein Problem.

Dann die längst überfällige Führung für die Rohde-Elf. Zimmermann hämmerte den Ball an die Querlatte (36.) und El-Gindawi war zur Stelle, versenkte den Abpraller im Netz.

Velten wollte mit Distanzschüssen (38./40.) den Ausgleich erzwingen. Im Gegenzug hatte El-Gindawi nach einer Flanke von Windiks (42.) die Chance zum zweiten Treffer.

Nach dem Seitenwechsel blieb Eberswalde dominant, hatte durch Windiks (49.) und El-Gindawi (54.) weitere Topchancen, die Wendorff vereitelte. Danach kehrte Ruhe im Spiel ein. Die Torschüsse der Eberswalder waren einfach nicht präzise genug. Ein Eigentor der Veltener (78./2:0) brachte dann die Preussen auf die Siegerstraße. Einem der Besten des SC-Team, David Lorenz, rutschte das Leder über den Spann ins eigene Tor.

"Wir haben Eberswalde lange Paroli geboten. Das Eigentor war unglücklich. Mit dem Ergebnis können wir aber gut leben", bekannte Daniel Radke, der SC-Trainer Bastian Peschel vertrat. Froh darüber, dass das Spiel stattfand, war auch Trainer Rohde. "Bei uns im Westendstadion wird wohl noch länger nichts gehen - Schnee und Eis auf allen Plätzen. Da ist man für solch eine Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen dankbar", sein Fazit.

Das nächste Vorbereitungsspiel der Preussen gegen Grün-Weiß Ahrensfelde am morgigen Dienstagabend geplant, wurde umverlegt. Es findet morgen bei GW Ahrensfelde auf dem Kunstrasenplatz (19 Uhr/ Jahnsportstätte) statt.

Eberswalde: Szklarz - Oguz, Hellmich, Stelse, Wendland, Musick, Wasaki, Windiks, Onoda (85.Ladewig), S.Zimmermann, El-Gindawi (66.Krause)