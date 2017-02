Bauern suchen jetzt schon Erntehelfer

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Landwirtschaftliche Betriebe in der Region Barnim-Uckermark und in Hessen beginnen bereits jetzt mit der Suche nach Arbeitskräften für die neue Saison. Interessierte Arbeitssuchende können sich ab sofort beim Arbeitgeber-Service der Arbeitsagentur für eine Saisontätigkeit vormerken lassen.

"Je nach Witterung werden Saisonkräfte ab April nachgefragt sein. In unserer Region suchen die Landwirte vor allem Arbeitskräfte für die Ernte von Spargel und Gemüse. Später werden für die Erntearbeiten auch Traktorfahrer mit Führerschein T benötigt", informiert Sylvia Rummler, Vermittlerin im gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Eberswalde und des Jobcenters Barnim.

Die Arbeitnehmer benötigen einen Führerschein und einen Pkw, um zu den Arbeitsorten zu gelangen.

In Hessen werden Verkaufshilfen für Spargel und Erdbeeren sowie Servicekräfte gesucht. Ein Führerschein ist hier nicht erforderlich.

Erwartet wird an allen Arbeitsorten eine hohe Motivation. Spezielle Kenntnisse sind nicht erforderlich und jeder Interessierte kann sich bewerben. Es handelt sich generell um sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigungen, wobei sich die Arbeitszeiten nach der Witterung richten.

Die Jobbörse für Hessen findet am 13. März im Berufsinformationszentrum Eberswalde statt. In Hessen stehen Unterkünfte in Drei- bis Vierbett-Zimmern zur Verfügung und die Agentur für Arbeit Darmstadt bietet bei Bedarf eine Betreuung der Saisonkräfte vor Ort an.

In den vergangenen Jahren gab es sehr gute Kontakte zu den Landwirtschaftsbetrieben. Die Arbeitsagentur verzeichnete ein hohes Interesse an den Saisonjobs.

Interessenten können sich per Mail an Eberswalde.140-Arbeitgeber-Service@arbeitsagentur.de oder telefonisch beim Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Eberswalde, Sylvia Rummler, unter 03334 371175 melden oder beim Arbeitsvermittler in der Arbeitsagentur oder im Jobcenter.