60 Tannenbäume brennen

Tauche (MOZ) Eines der letzten nachweihnachtlichen Traditionsfeuer dieses Jahres wurde am Sonnabendabend in Tauche entzündet. Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr bestückten die Feuerschale mit Weihnachtsbäumen. Die Anwohner haben ungefähr 60 Bäume für das Traditionsfeuer abgelegt. Früher waren es bis zu 120 Bäume, aber nicht jede Familie stelle noch einen Baum auf oder verwenden jetzt einen Plastikbaum, hieß es. Organisiert hat die Veranstaltung die Freiwillige Feuerwehr Tauche. Sie sorgte auch für Getränke und Bratwurst vom Grill. Zum Aufwärmen konnten die Besucher an zwei mit Holz beheizten Stahlfässern stehen. Außerdem gab es noch eine Feuerschale, die aus zwei Waschmaschinentrommeln bestand.