Zwischen Himmel und Hölle und Casablanca

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Mit dem Auftritt der Modern Soul Band hatte die Kulturgießerei in Schöneiche gleich zu Jahresbeginn einen Höhepunkt zu bieten. Die zu DDR-Zeiten gegründete Band um den Keyboarder Gerhard "Hugo" Laartz feiert im kommenden Jahr ihr 50. Jubiläum und brachte am Freitagabend mit altbekannten Stücken wie "Himmel und Hölle" und aktuellen Songs rund 110 Fans in Partystimmung. Die Band spielt Soul-Jazzrock und das war zu DDR-Zeiten etwas ganz Besonderes. Und nicht nur das. Zwar hat die Besetzung immer mal wieder gewechselt, doch von Anfang an bietet die Band drei Bläser auf - das ist ihr Markenzeichen.