Nachwuchs aus eigenen Reihen

Der Nachwuchs ist schnell Feuer und Flamme. Fragt man nach beruflichen Wünschen, rangiert Feuerwehrmann bei den Kleinen ganz weit vorn. So ist es auch bei den Enkelsöhnen von Bürgermeister Friedhelm Boginski. Wie das Stadtoberhaupt am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung der Großen sogleich verriet, seien seine drei Enkel leicht für Feuerwehr zu begeistern. Diese Chance müsse man nutzen, appellierte Boginski an Feuerwehrchef Nikolaus Meier und seine Mannschaft. "Gehen Sie in die Kitas oder laden Sie zum Tag des Buches am 23. April mal eine Schulklasse ins Gerätehaus ein. Das ist auch Nachwuchsgewinnung."

Nikolaus Meier bestätigte in seiner Bilanz wenig später: "Nachwuchsgewinnung geht nur über die Jugendwehren." Erfreulicherweise seien die Mitgliederzahlen in Eberswalde relativ konstant. Zur Berufsfeuerwehr gehören 37 Aktive, die sechs freiwilligen Wehren zählen 131 Aktive. "2002 waren es nur 101", machte Meier den Zuwachs deutlich. Der sich zumeist eben aus den Jugendabteilungen rekrutiere (aktuell seien es 49 Mädchen und Jungen). Nicht zuletzt deshalb sei die Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die Jugendwarte sowie die Einführung eines stellvertretenden Jugendwarts ein richtiger und wichtiger Schritt gewesen, lobte Meier. Und Boginski sprach mit Blick auf diese positive Entwicklung von einer "starken, einsatzkräftigen Truppe", die für alle Gefahrensituationen gewappnet sei.

Und auch wenn 2016 ein vergleichsweise unspektakuläres Jahr war (ohne Brandopfer), so "blieb doch noch genügend zu tun", wie Meier sagte. 1066 Einsätze weise die Statistik für 2016 aus. Vom Dachstuhlbrand über technische Hilfe beim Verkehrsunfall oder die Rettung von Tieren bis hin zur Türnotöffnung war alles dabei. Mitunter kam die Hilfe jedoch zu spät. 16 Tote fanden die Einsatzkräfte hinter den Türen (bei insgesamt immerhin 84 Notöffnungen) und 20 Tote waren bei Unfällen zu beklagen. "39 Menschen konnten wir aber auch retten." Ebenso wie einen Biber, der sich in seinem regen Treiben unter einem Baum selbst eingeklemmt hatte.

Schwerpunkt bei den Investitionen waren 2016 die Gerätehäuser. An mehreren Standorten haben sich die Bedingungen verbessert. In Spechthausen etwa durch den Einbau einer Dusche, in der Clara-Zetkin-Siedlung durch den Einbau eines neuen Hallentores oder in Sommerfelde durch die Modernisierung der Heizung. Für 2017 sind zwei neue Fahrzeuge avisiert. Die Freiwillige Feuerwehr der Zetkin-Siedlung soll im Sommer ein neues Mannschaftstransportfahrzeug, einen Kleinbus, erhalten. Die Anschaffung werde jetzt ausgeschrieben, so Meier. Und bis Ende August, so die Hoffnung, soll endlich auch das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) für die Profi-Truppe eintreffen. Die Lieferung habe sich aufgrund von Problemen bei der Auftragsvergabe durch das Land Brandenburg und Konkurrentenklagen um zwei Jahre verzögert. Das HLF, zu 50 Prozent von Potsdam gefördert, werde ein 16 Jahre altes Auto ersetzen.

Gemeinsam nahmen Bürgermeister Boginski, Verwaltungsdezernentin Petra Stibane und Feuerwehrchef Meier Auszeichnungen und Beförderungen vor. Unter den Geehrten Annegret Grundmann, Ortswehrführerin in Spechthausen und Stadtjugendwartin, die auf Vorschlag von Meier zur Oberbrandmeisterin berufen wurde.

Gleichzeitig kündigte Meier für dieses Jahr einen Wechsel beim Sprecher der freiwilligen Feuerwehren an. Amtsinhaber Bernd Kraft (64) von der Siedlung werde im Sommer aus dem aktiven Dienst ausscheiden und in die Altersabteilung "versetzt". Patrick Herzberg (35) von der Finower Wehr übernehme dann diese Aufgabe.

Wie gut Berufs- und freiwillige Feuerwehr zusammenarbeiten und sich ergänzen, dies habe die Truppe allein in der vergangenen Woche bewiesen, als aufgrund des Wintereinbruchs und der Vielzahl von Alarmierungen - zum Teil parallel - jede helfende Hand erforderlich war, ergänzte Dezernentin Stibane.