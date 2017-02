Handlungsbedarf unterm Kirchendach

artikel-ansicht/dg/0/

Das Pfarrhaus an der Schönwalder Hauptstraße 103 fügt sich unscheinbar in die nicht immer schmuckvolle Kette der Ein- und Zweifamilienhäuser an der ehemaligen B 109 ein. Eine Pfarrersfamilie bewohnt es schon länger nicht mehr, diese Zeit endete mit dem Bau eines Andachtsraumes im Untergeschoss und eines zweiten größeren Raumes für Beratungen oder den Musikunterricht in der Etage darüber. Dort sitzt Arne Warthöfer. Er füllt die Teetassen mit heißem Wasser und beginnt seinen Tag mit einem Interview. "Einen Talar habe ich aber nicht dabei", wird er später sagen, als die Frage nach einem Foto aufkommt.

Warthöfer ist neu in der Kirchengemeinde. So neu, dass er noch nicht die Zeit fand, die auf einem Tisch im Büro nebenan leicht wild übereinander gestapelten Unterlagen zu sichten und zu sortieren. Sein Amtsvorgänger Jörg Berchner hinterließ ihm diese Materialien - er brachte es wohl nicht übers Herz, sie einfach wegzuwerfen. "Ich schau mir das später an und werde einiges in die Regale einordnen", glaubt Warthöfer.

Für ihn beginnt an diesem Vormittag ein Tag, der erst um 21 Uhr enden soll. Ein Programm mit etlichen Terminen erwartet ihn, was ihn dazu bewog, das Auto zu nehmen und ausnahmsweise auf sein Fahrrad zu verzichten. "Ich bin doch der Pfarrer mit dem Rad", berichtet er schmunzelnd von seinem neuen Spitznamen. Warthöfer wohnt mit seiner Familie in Berlin. In Charlottenburg lebt er mit seiner Frau und den zwei Kindern.Von dort aus fährt er auf dem Weg zur Pfarrstelle regelmäßig mit der Bahn bis an den Berliner Rand, um dann auf sein frisch aufgebautes Rennrad zu steigen und selbst bei Minusgraden 30 Minuten bis nach Schönerlinde, Schönwalde oder Blankenfelde zu radeln. Einerseits liebt Warthöfer die Bewegung und die frische Luft, andererseits fährt er ungern Auto.

Wenn der Pfarrer über seine zukünftige Arbeit spricht, wird eines schnell deutlich: Fertige Konzepte bringt er nicht in seinem Rucksack mit. Er möchte zunächst die Menschen kennenlernen und dann entscheiden, welche Gemeinde was braucht.

Zugleich muss er seine Aufgabenverteilung im Hinterkopf behalten: Der Blankenfelder Gemeinde steht die Hälfte seiner Arbeitszeit zu, die andere Hälfte verteilt sich gleichberechtigt auf Schönerlinde und Schönwalde.

So lautet der Auftrag, den Superintendent Martin Kirchner vom Kirchenkreis Berlin Nord-Ost ihm übergab, als er Warthöfer für die nächsten zwei Jahre in die drei Kirchengemeinden entsandte. "Ich brauche ein Modell, das in die Zukunft weist", ahnt der Jungspfarrer und macht sich längst Gedanken, wie er seine Dienste gestalten und den Kontakt zu den Menschen vertiefen kann. "Der Sonntagsgottesdienst nimmt nur eine Generation in den Fokus", deutet er an, wohin die Reise gehen könnte. Fraglos sind ältere Gemeindeglieder vom sonntäglichen Gottesdienst geprägt. Aber weil die Kirchenbänke oft leer bleiben, besteht irgendwie Handlungsbedarf, findet der Pfarrer. "Es gibt viele Menschen, die sich der Kirche zugehörig fühlen. Aber die haben Sonntagvormittag vielleicht keine Zeit, weil diese gerade den Kindern gehört", sinniert Warthöfer weiter.

Daher soll es trotz der begrenzten Stundenzahlen in Schönwalde und Schönerlinde mit dem Chor, der Seniorenarbeit, dem Konfirmandenunterricht oder dem jährlichen Kinderfest unbedingt weitergehen. Kirche soll auch künftig viel Raum für Begegnungen bieten - freilich braucht es dafür die Anstrengungen aller in der Kirchengemeinde. "Ich bin überall sehr freundlich aufgenommen worden und habe viele Hilfsangebote bekommen. Mir ist nicht bange", versichert der Geistliche.

Im Februar wird Warthöfer an jedem Sonntag auf der Kanzel stehen, im März möglicherweise auch. Aber langfristig will auch der Pfarrer einen Sonntag für sich und seine Familie beanspruchen. "Gottesdienste werden zweimal im Monat in Blankenfelde stattfinden, ebenso zweimal im Schönwalde und zweimal in Schönerlinde. Ein Rhythmus wird sich einpendeln, und es wird auch vorkommen, dass es mal für Schönerlinde und Schönwalde einen gemeinsamen Gottesdienst geben wird", lautet sein augenblicklicher Plan.

Dabei liebt der junge Pfarrer das "Kerngeschäft" seiner Berufung. Er feiert gern Gottesdienste, freut sich auf Taufen und weiß, dass Beerdigungen ebenso zum Leben der Menschen gehören. In seinen Predigten will er den Zuhörern nicht nur Bibelworte vermitteln, vielmehr geht es ihm um den Bezug zur Lebenspraxis, quasi zum Alltag und um die Frage, was Glaube im Alltag bedeutet. Eine Antwort möchte er gern weitergeben: "Werbung gehört ja heute zum Leben dazu. Aber eigentlich brauchen wir nichts kaufen. Tatsächlich fehlen uns nämlich oft Einkehr und Stille sowie der Blick nach innen, um uns unserer großen Kraftquelle bewusst zu werden."

Früher, so ergänzt Warthöfer, gab es dafür den Begriff Frömmigkeit. Heute läuft das wohl unter Spiritualität.