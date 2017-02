Angermünde in Pastell

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Kunstgenuss in der Mittagspause ermöglicht das Krankenhaus ab sofort Patienten, Mitarbeitern und Gästen. In der Caféteria stellt der Angermünder Hobbymaler Joachim Grambow Pastelle, Ölbilder und Zeichnungen von Stadtansichten und Landschaftsbildern aus.

In der Klinikcaféteria ist nur eine kleine Auswahl der 80 Arbeiten aus der Sammlung "Angermünde und Umgebung", die die Ehm Welk-Verlagsbuchhandlung von Joachim Grambow veröffentlicht hat. Wer mehr als die Bilder an der Wand sehen will, kann in dem Heft blättern, das der 78-jährige Hobbymaler zusätzlich ausgelegt hat.

Bleistiftzeichnungen wechseln sich ab mit Stadtansichten in Pastellkreisen, zeigen das Rathaus von Angermünde ebenso wie das historische Gutshaus in Felchow, das Schloss Landin oder das Kloster Chorin. Ein künstlerischer Streifzug durch die Region.

Der leidenschaftliche Maler hatte fast vier Jahrzehnte in Angermünde Kunsterziehung unterrichtet, erst an der Ehm Welk-Schule, zuletzt an der Zetkinschule. "Bei Spaziergängen oder Reisen mache ich das, was ich viele Jahre lang immer von meinen Schülern verlangt habe, nämlich, dass sie immer den Zeichenblock dabeihaben sollten und zeichnen, was sie sehen." Selbst macht er das so richtig intensiv erst seitdem er vor 16 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Es freut ihn, mit seinen Arbeiten Menschen im Alltag zu erreichen, sagt er ein wenig stolz. Seine Arbeiten zieren Bücher, Kalender, Postkarten, viele Einrichtungen, Wohnungen sowie zahlreiche Pensionen, in denen der Angermünder Urlaub machte.

Marita Schönemann, Verwaltungsdirektorin des Krankenhauses, gab ihm für eine öffentliche Ausstellung die Gelegenheit. "Wir freuen uns, dass wir den regionalen Künstlern mit unserer Caféteria einen Raum bieten können, in dem ihre Arbeiten von vielen Menschen gesehen werden", sagte sie und bedankte sich bei Joachim Grambow für die Bereitstellung der Bilder. Schon einmal war eine Bilderschau Grambows im Krankenhaus zu sehen, damals auf den Fluren der Inneren Station. Diesmal soll die kleine Ausstellung drei Monate lang in der Caféteria des Krankenhauses zu sehen sein.

Marita Schönemann hofft, dass sich auch andere Künstler bei ihr melden, die es Joachim Grambow gleichtun und ihre Werke in der Klinikcaféteria öffentlich zeigen wollen.