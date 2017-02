artikel-ansicht/dg/0/

Wandlitz (MOZ) In der Sitzung des Hauptausschusses kommt es heute ab 19 Uhr möglicherweise zu einer neuerlichen Debatte über den Umgang mit dem Entwurf eines Leitbildes. Anlass dafür liefert die kontroverse Diskussion im jüngste Bauausschuss, in dem durch Gemeindevertreter diverse Änderungen angeregt wurden. So wurde abgestimmt, das Leitbild in mehreren Lesungen zu behandeln. Dies, so nun die Bürgermeisterin Jana Radant, sei in keiner Weise ein Problem. "Ich sehe es als unproblematisch an, das Leitbild auch in zweiter Lesung zu behandeln."