Hautnah und unzensiert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550039/

"Wo gibt es denn in Deutschland noch eine solche Show?", fragt Daniel Heinz. "Zimmer frei!" mit Götz Alzmann und Christine Westermann ist Geschichte. Harald Schmidt ist im Late-Night-Ruhestand. Ansonsten wird überwiegend nur noch in TV-Talkshows politisch korrekt gelabert. Wenig Chancen zu lachen und sich zu amüsieren. Jetzt präsentieren Daniel Heinz und Gerd Opitz wahrscheinlich im Monatsrhythmus eine Schwedter Variante - die "MachBar. Theater-late-Night-Show".

Das klingt nach heiterer Provokation, nach ungetrübtem Selbstbewusstsein, nach frischem Sendungsbewusstsein. Vor allem aber nach Sehnsucht nach Unterhaltung, nach einer großen Spielwiese für Schauspieler, die noch viel, viel mehr können, als sie auf den großen und den kleinen Bühnen in der Oderstadt sonst zeigen dürfen.

Die Stars in der ersten Show sind Sabrina Pankrath, Larissa Kristina Puhlmann und Michael Kuczynski. Begleitet werden sie von Tilman Hintze am Klavier. Er spielt in mehreren Bands, als Bar-Pianist im Hyatt und Ritz-Carlton, hat Filmmusik komponiert und war musikalischer Leiter der Abschlussgala des 1. Europäischen Musicalschulfestivals "Tonight's the Night" 2014.

Was erwartet das Publikum in der Show? "Kleine Uraufführungen, große Schauspielmomente, beeindruckende Gesangs- und Tanzeinlagen, ungewöhnliche Regiekonzepte und Spiele", schnurrt Daniel Heinz, Moderator á la Jan Böhmermann im feinen Zwirn mit Schlips statt im grauen Machorel-Marsmännchen-Kostüm, das Programm herunter. Seine Bühnenstars bringen Gastgeschenke mit: Songs, Lyrik, Schlagfertigkeit und Spielfreude. Sie werden auf der Bühne improvisieren und ihre Seele vor dem Publikum ausbreiten: Was tun Schauspieler, wenn sie nicht im Rampenlicht stehen? Wo lernen sie Texte, Tänze und Songs, wenn der cholerische Nachbar mit Gewalt droht? Ernähren sich Schauspieler gesünder und sind sie sportlicher als andere Menschen? Sind sie überhaupt Menschen? Was machen sie in der Rente? Wären sie die besseren Präsidenten? Und wie konnte es dazu kommen, dass eine Schauspielerin in Schwedt von der Polizei in den Wald gejagt wurde?

Gerd Opitz an der Seite von Daniel Heinz wird dem Saal einheizen. Eigentlich sollte er auch kochen und zum Nachtisch würzige Anekdoten aus der Theater-Welt servieren. Kochdüfte sollten das Bühnenspektakel für alle Sinne ergänzen, die Nasen verführen. Warum wird nun gleich zur Premiere der "Machbar" nicht gekocht? Gerd Opitz: "Eine Schauspielerin lebt vegan, die andere mag keine Zwiebeln. Also schmiere ich in der Bühnenküche diesmal nur vegane Kaviarhäppchen und schenke Sekt aus."

Opitz wird nicht nur Häppchen servieren, sondern auch die postfaktischen "Topitz News" aus aller Welt und von vor der Haustür. Wahrscheinlich wird dabei auch offenbart, warum Theaterintendant Reinhard Simon nach Trumps Einreisebann gegen Muslime angeblich nicht mehr in die USA einreisen darf.

Das Publikum kann in der Show seine Lieblingsschauspieler und -schauspielerinnen hautnah und vor allem unzensiert erleben. Es bestimmt den Fortgang auf der Bühne mit. Ein Wagnis wahrscheinlich für beide Parteien. Denn nicht auszuschließen ist, dass Zuhörer im Spielechaos urplötzlich zu Stars auf der Showbühne avancieren, zum Beispiel beim heiteren Lebenstraum- oder Beruferaten.

Wie fühlen sich die beiden neuen Showstars kurz vor der Premiere? Daniel Heinz: "Der Adrenalinspiegel geht hoch, zumal ich parallel für den Faust probe." Gerd Opitz: "Ich träume nachts schon von der Show."

Uckermärkische Bühnen Schwedt, 8. Februar, 19.30 Uhr: Premiere "Alles Theater? Alles machbar! - Die neue Theater-Late-Night-Show" im Kleinen Saal