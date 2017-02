"Guten Morgen" mit Überlänge

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) 500 Mal "Guten Morgen, Eberswalde" - zum Jubiläum am Samstag gab es eine Ausgabe im XXL-Format. Mit Künstlern verschiedener Genres, Überraschungsgästen, Honoratioren, die voll des Lobes waren, mit einem begeisterten Publikum. Und natürlich Macher Udo Muszynski, der versprach: Weiter geht's.

Eines ist klar: Das Paul-Wunderlich-Haus war zuerst da. Wobei: Die Idee, etwas im und fürs Zentrum zu machen, hatte Udo Muszynski schon vorher. Egal: "Jetzt feiert er vor uns", stellt Landrat Bodo Ihrke - mit Blick auf das Zehnjährige für "sein" Kreishaus im Sommer - neidlos in der Laudatio fest. Aus seinen Worten klingen Anerkennung und Bewunderung. Ihrke spricht von einer "unglaublichen Leistung" und davon, dass sich Muszynski "selbst übertroffen" habe. Er sei ja anfangs etwas skeptisch gewesen, bekennt Ihrke. Sonnabendvormittag Kultur? Doch Muszynski habe mit dem Format "genau den Nerv der Eberswalder getroffen". Heute müsse niemand mehr "die Reihe erklären". Weshalb er das Haus für einen Tag in der Woche gern anderen überlasse und er selbst in die Rolle des Gastes schlüpfe.

Eberswaldes Bürgermeister Friedhelm Boginski spricht gar von einem "Exportschlager" und einer Erfolgsgeschichte, für die er "dankbar" sei und "stolz". Doch es sind nicht nur die Offiziellen, die "Guten Morgen"-Macher Udo Muszynski gratulieren. Einige seiner Mitstreiter - unter der Leitung von Sven Ahlhelm aus Trampe - überraschen ihn mit einer musikalischen Eigenkreation. "Wo kann man sich bestens mit Kultur versorgen? Hier um halbelf bei Guten Morgen!", singen sie. Und die Gäste pflichten applaudierend bei. Mit Kultur versorgen - dafür zeichnen in dieser Jubiläumsausgabe gleich mehrere Akteure und Formationen verantwortlich.

Die "Slowboys" etwa, die erstmals eine Hammondorgel im großen Kreissaal erklingen lassen, Henrik Lüderwaldt, der zur Freude von Groß und Klein mit Bällen und Keulen jongliert, oder Arnold Böswetter, früher unter anderem schon als Clown Locci zu Gast, der diesmal einen Prostata-Stimulator vorstellt. Und auch wenn klar ist, dass sich diese Präsentation an die Altersklasse männlich Ü 50 wendet, der Nachwuchs findet die Vorstellung ebenfalls witzig und geht mit. "Dann erzählst du es deinem Opa", gibt Böswetter einem Steppke mit auf den Weg.

"Wir kommen zwar meist zu den Kinderprogrammen", sagt Anne Hackenberger, die zwei Jungs hat. "Aber das Schöne an der Reihe ist, dass wirklich alle Generationen angesprochen werden. Und sich unterschiedliche Gruppen treffen." Ihr Mann Arun ergänzt: "Es gibt ein breites Angebot. Und das widerspiegelt sich eben auch im Publikum." Dass das Angebot kostenfrei ist, hält er für wichtig. "So begegne ich Angeboten, die ich sonst nicht besuchen würde."

Annegret Schwarz, erst vor einem Jahr von Berlin nach Eberswalde gezogen, findet die Reihe "wunderbar". Vor allem die Vielfalt sei erstaunlich. Da es in ihrer Familie zwei Musikerinnen gebe, interessiere sie sich vor allem für dieses Genre. Für die Jubiläumsausgabe hätte sie sich allerdings einen anderen, einen größeren Ort gewünscht.

Steffen Groß, der "Guten Morgen" seit 2008 fotografisch begleitet und zum Jubiläum eine Ein-Tages-Ausstellung präsentiert, findet: Der Reiz liege in der Vielschichtigkeit. Die Reihe sei zu einer "Institution" geworden.

Auch die Künstler selbst sind voll des Lobes. Arnold Böswetter schätzt die "gemütliche Atmosphäre" und das "sehr aufgeschlossene Publikum" in Eberswalde. Zudem habe das Haus "etwas Besonderes". Und: "Udo macht das einfach so professionell." Kenneth Anders bezeichnet die Gäste bei "Guten Morgen" als sein "Lieblingspublikum". Kein Spartenpublikum, sondern im klassischen Sinne ein bürgerliches Publikum. Eberswalder, die Interesse mitbringen, die das Angebot schätzen und wiederkommen. "Kulturpolitisch ist das einzigartig."

Nicht zuletzt sorgt "Guten Morgen" offenbar auch für Handel und Wandel. Bäckermeister Björn Wiese verrät: Die Reihe habe ihn ermutigt, im Wunderlich-Haus zu investieren und dort 2009 das Café Gustav zu eröffnen. Auch wenn er nur ab und zu vorbeischaue, er schätzt vor allem die Abwechslung und das "regionale Fenster". Zur 500. Ausgabe hat er einen Jubiläumstaler kreiert. 400 Stück habe er backen lassen - am Ende, es ist längst Mittag, sind alle weg.