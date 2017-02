Disput über Wandlitzer Baugebiete

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550043/

Wandlitz-Karte mit Angaben der Baufelder, die in den kommenden Jahren erschlossen werden © MOZ/Hans Still

Wenn Katrin Guse über ihren Heimatort Wandlitz spricht, dann kommen immer wieder die Formulierungen vom "durchgrünten Wandlitz" und vom "grünen Band" darin vor. Gemeint ist beispielsweise das Wechselspiel entlang der L 100 (frühere B 109). "Dort wechseln sich freie Blicke in die Landschaft, auf den Wald und einige Felder mit der straßenbegleitenden Bebauung ab. Das muss so bleiben. Ich möchte mir keine durchgängige Bebauung vorstellen, das erinnert mich mehr an eine Großstadt", teilte sie jüngst vor dem Wandlitzer Ortsvorsteher Ingo Musewald und dem Vorsitzenden im Bauausschuss, Oliver Borchert, mit. Beide haben sich dazu entschlossen, vor jeder Sitzung des Bauausschusses zwei Stunden lang für Bürgeranfragen zur Verfügung zu stehen. "Am Beispiel der strittigen Bebauung an der Uferstraße hat sich gezeigt, unsere Einwohner reagieren sehr engagiert, wenn es um unsere Natur geht", begründet Musewald das neue Angebot. Zu sechs Sitzungen kommt der Bauausschuss im Jahr zusammen, den Arbeitsaufwand hält er folglich für überschaubar.

Anlass zu Diskussionen liefert der überarbeitete Flächennutzungsplan der Gemeinde, der nun schon zum zweiten Mal zur öffentlichen Ansicht ausgelegt werden soll. Aktuell sorgen gleich mehrere Vorhaben für Diskussionen in der Gemeinde. So entsteht links des Lankes Weges ein Wohnhaus mit 47 Wohnungen. "Drei Geschosse mit Dachausbau entstehen dort, damit sind die Möglichkeiten im Innenbereich hoffentlich ausgereizt", fragt Katrin Guse im Bauausschuss nach. Tatsächlich hätte, laut Borchert, der Investor liebend gern sechs Geschosse errichtet. "Dort sollte ein Leuchtturm entstehen", informiert er.

Eine Diskussion entfaltet sich auch über Mindestgrößen bei Eigenheimgrundstücken. Laut Borchert sind in den Wandlitzer Baugebieten Nord I bis Nord III jeweils mindestens 500 Quadratmeter Grundstücksfläche vorgeschrieben. Auch gebe es die Vorschrift, bei Grundstücke unter 1000 Quadratmetern keine Teilung zuzulassen. "Das wurde in Wandlitz bereits unter Amtsdirektor Reinhold Dellmann so entschieden, damit befindet sich dieser Ortsteil quasi auf der Sonnenseite."

Anders würden die Dinge in Basdorf stehen, dort wuchsen Eigenheime schon in zweiter und dritter Reihe aus dem Boden, eine mittlerweile unumkehrbare Entwicklung. "Das ist im Nachhinein nicht mehr regelbar", fasst Borchert das Ergebnis zusammen.

Als mögliches Problem erweist sich augenblicklich die Absicht, zwischen Langem Grund und der Prenzlauer Chaussee ein 3,6 Hektar großes Areal mit Eigenheimen und Mehrfamilienhäusern zu bebauen. Wie die Planerin Gundula Hass berichtet, will sich der Investor demnächst im Ortsbeirat vorstellen. Borchert zeigt dazu Klärungsbedarf an.

Keine zwei Jahre ist nämlich eine Debatte her, die sich eigentlich um die Bebauung hinter dem Wandlitzer Rossmann-Markt rankte. Dort entstehen unter dem Namen B-Plan Töppersberg 2 fünf Mehrfamilienhäuser mit 35 Wohnungen. Empörte Wandlitzer vom Töppersberg hatten sich mit der Forderung zu Wort gemeldet, dieses Baufeld unangetastet zu lassen.

Diskussionen löst auch das B-Plan-Gebiet Birkenallee 13 aus, dort sollen inmitten eines Wohngebietes mit Ein- und Zweifamilienhäusern zwölf Appartements und zwei Wohnungen entstehen. Weiteres soll gebaut werden: Entlang der Prenzlauer Chaussee plant ein Investor straßenbegleitend fünf Häuser mit Wohnungen und Läden. Auf einem Areal Prenzlauer Chaussee 137 bis 139 sind immerhin 45 Wohnungen geplant.