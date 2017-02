Neunaugen lieben das Eisbad

artikel-ansicht/dg/0/

"Ihr müsst verrückt sein", hören die neun Schwedter Neunaugen öfter als Reaktion auf ihre Leidenschaft. Eisbaden - das können sich die meisten Menschen nicht im Traum vorstellen. Für den Sachbearbeiter Bodo Borys, die Lehrerin Reni Kunde, Sprechstundenhilfe Sigrun Wolff und die anderen Mitglieder ist das Bad im Kanal jedoch ein wöchentliches Muss, ein Jungbrunnen für Gesundheit und Wohlbefinden.

Jeden Freitag treffen sich die Neunaugen um 17.30 Uhr im Wassersportzentrum. Dann ist der eine schon über die Drei-Brücken-Route gejoggt, andere haben sich im Kraftraum betätigt oder in einem der Gesundheitskurse. In der Sauna, die sich die Vereinsmitglieder im Abstellraum der Rotationsbaracke in drei Jahren Eigenleistung selbst gebaut haben, gibt es zuerst eine gemeinsame Schwitzrunde. Danach kommt das, worauf sich die Neunaugen schon eine Woche lang gefreut haben. Sie steigen für ein kurzes Bad ins eisbedeckte Wasser des Kanals.

Verkäufer Wolfgang Tewis und

Vertriebsingenieur Roland Münchau sind als erste am Ufer, treten aufs Eis, bis es bricht und werfen Eisscholle um Eisschollezur Seite, bis die freie Wasserfläche so groß ist, dass die Gruppe zusammen untertauchen kann. Schon das Aufbrechen hat ein, zwei Minuten gedauert. "In den ersten Jahren fühlte sich das noch wie Nadelstiche in den Beinen an. Heute merke ich das gar nicht mehr", sagt Neunauge Wolfgang. Bodo erzählt, dass sich seine Frau früher darüber beschwerte, dass er kalte Füße hatte. "Seit ich eisbade, ist das vorbei", berichtet er.

Dann gehen alle fünf, die diesmal konnten, ins Wasser. Weil diesmal ein Fotograf dabei ist, haben sie Badehose und Vereins-T-Shirt übergezogen. Bis zu den Schultern tauchen die Neunaugen unter, verharren zwischen zehn und 30 Sekunden im 0,7 Grad kaltem Kanal. Auch mal länger, wenn etwa Neunaugin Heike Heinicke, die gerade Astronomie unterrichtet, bei sternklarem Himmel ihren Eisbader-Freunden im Wasser einen Kurs in Sternenkunde gibt. Diesmal leuchten die Brückenlichter und das Bild am Bühnenturm der Ubs. über das in Nebel gehüllte Wasser.

Die Körper sind gut gerötet, als die Neunaugen aus dem Nass steigen. Zurück in die Sauna? Nein. Nach einer kurzen "Aufwärmphase" an der 2 Grad warmen Luft gehts - Respekt! - ein zweites Mal ins Eis.

Was die Faszination für das Eisbaden ausmacht? "Es ist belebend, es tut so gut. Der beste Start ins Wochenende. Danach kann ich so gut schlafen wie sonst nie", verrät Reni und Wolfgang ergänzt, dass er sich fit fühlt und viel weniger anfällig ist für Erkältungen. Nächsten Freitag fahren er und zwei weitere Neunaugen nach Mielno in Polen, um mit 1700 Eisbader-Walrossen und -Robben in der Ostsee zu baden.