Mit sichtbarem Stolz

Falkensee (MOZ) Am vergangenen Freitag öffnete das Museum und Galerie in der Falkenhagener Straße 77 seine Türen zur Ausstellungseröffnung. Gezeigt werden fotografische Augenblicke aus einhundert Jahren, zu dem Thema, "Handwerk in Brandenburg - Fotografien von 1900 bis 2000".

Erfreut über die Ausstellung und über den großen Gästezuspruch begrüßte Gabriele Helbig, die Leiterin des Museums, ihre Gäste. Das Mikrofon reichte sie weiter an Luise Herbst, der neuen Dezernentin in der Falkenseer Stadtverwaltung. Mit einem Lächeln und kurzen Beitrag über die eigenen familiären Beziehungen zum Handwerk und der Bilder dieser Ausstellung stellte Luise Herbst sich den Besuchern vor.

Diese Ausstellung ist ein Projekt im Rahmen des Themenjahres Kulturland Brandenburg 2016 "Handwerk - zwischen gestern & übermorgen". Dr. Peter Walther, der Kurator der Ausstellung verwies in seiner Eröffnungsrede darauf, dass alle zu diesem Thema eingesandten Bilder auf der Website des Brandenburgischen Literaturbüros, www.zeitstimmen.de zu sehen sind. Wer sich die Zeit nimmt diese Seite zu besuchen, kann beim Durchstöbern dieser Bilder sicher mancherlei Berührungspunkte finden.

An vierter Stelle an diesem Abend sprach der Schriftsteller Martin Ahrends. Dieser las aus seinem Essay "Wie ich lernte, die eigenen Brötchen zu backen", oder "Impressionen eines Schreibhandwerkers", wie seine Betrachtungen in der Unterzeile der Ausstellungsbroschüre betitelt wurden.

Anschauliche und einfühlsame Worte fand der Schriftsteller zu den Umständen, unter den Menschen arbeiten. Das Autobiografische an seinen Schilderungen mag viele der Zuhörer zum gleichzeitigen abschweifen, in die eigenen Erinnerungen und Umstände, während der Vorlesung geführt haben.

Martin Ahrends schlug sich eine Zeitlang in der DDR mit Aushilfsarbeiten bei privaten Handwerkern durch. Heute sieht er das Angenehme in seinen Erinnerungen so: "Doch ich werde mich zeitlebens gern daran erinnern, wie wir uns nützlich fühlten, Genüge fanden an unseren sieben Sachen, dem, was wir konnten als Ofenbauer, statt mit dem Unmöglichen zu hadern".

"Das kenn ich noch, so sah es auch bei uns aus", so oder ähnlich äußerten sich manche Betrachter der Bilder während des Rundgangs. Dass die Handwerker aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts mit sichtbarem Stolzauf ihr Tun in das Objektiv des Fotografen blickten, ist ein Merkmal, das fast durchweg von den Gästen gewürdigt wurde. Ein wenig Wehmut in der Stimme klang mit, wenn die Betrachter darauf aufmerksam machten.

Ein Besuch dieser sehenswerten Ausstellung ist noch bis zum 23. April im Museum möglich. Die Öffnungszeiten sind dienstags und mittwochs von 10-16 Uhr und donnerstags, samstags und sonntags von 14-18 Uhr.