International Hochrangige Frauenfußball-Kost in Oranienburg

Oranienburg (OGA) Hochrangige Frauenfußball-Kost wurde am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasenplatz in Oranienburg geboten. Der Bundesliga-Spitzenreiter 1. FFC Turbine Potsdam empfing in einem internationalen Freundschaftsspiel den englischen Meister Manchester City. Das eigentlich in Velten vorgesehene Spiel musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes in die Kreisstadt verlegt werden.