Mozarts Kampf um Unabhängigkeit

Bad Saarow (MOZ) Bad Saarow. "Die meisten denken, sie kennen sich mit Mozart gut aus", stellte am Freitagabend der einstige Rundfunkjournalist Till Sailer im Scharwenka-Kulturforum verschmitzt in den Raum. "Aber hören Sie selbst, klingt das nach Mozart? Auf wen würden Sie tippen?" fragte er in der 12. Veranstaltung des Hörspieltheaters, das er seit 2015 vierteljährlich hier durchführt. Diesmal wartete er mit seinem eigenen literarischen Erstling von 1975 auf, "Ohne das ist keine Kunst". Es geht um Mozart in seinen letzten Lebensjahren, die dieser in bitterer Armut verbrachte.

Das Rätselraten war groß nach dem Anhören von einem Adagio mit Fuge aus Mozarts Feder, einer Komposition, die doch etwa gleichzeitig mit der bekannten, melodisch eingängigen "Kleinen Nachtmusik" entstand. Wie Till Sailer, der selbst Musiker ist, erläuterte, wollte Mozart von eben dieser gefälligen, der reinen Unterhaltung dienenden Musik weg, nachdem er sich mit Bach und Händel beschäftigt hatte.

Diese "Übungen im alten Stil" fanden in der Öffentlichkeit allerdings kein Interesse. "Der Hof will nicht mehr so schwere Kost und der gemeine Mann noch nicht", heißt es an einer Stelle des Hörspiels. Es handelt reichlich 50 Minuten lang davon, wie Mozart um seine musikalische Unabhängigkeit, auch Freiheit genannt, kämpft und lieber Armut in Kauf nimmt. An ihm waren unter dem Regisseur Fritz Göhler und dem Dramaturgen Hans Bräunlich hervorragende Schauspieler beteiligt, darunter der Wiener Schauspieler Hermann Schmid in der Hauptrolle, Irmgard Düren und Kurt Böwe. Dazu spielte die Musik von Georg Katzer eine wesentliche Rolle. So wie der Autor seine Dialoge auf Briefzitaten Mozarts aufgebaut hat, nahm der Komponist Musikzitate aus den letzten Werken Mozarts und bearbeitete sie elektronisch, so dass sie, der Dramatik in der Handlung entsprechend, in Dissonanzen zerfließen oder aggressiv auf den Zuhörer einhämmern.

Gesendet wurden von Till Sailer zwischen 1975 und 1985 im Kultur- und Bildungsprogramm von Radio DDR II fünf Hörspiele, die in dem Buch "Musik im Spiel", das vor fünf Jahren zum 70. Geburtstag des Autors erschienen ist, nachzulesen sind. Auch wenn sie jeweils musikhistorische Stoffe behandeln, geht es dem Autor damit in erster Linie um die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft, dargestellt an dem "Konflikt zwischen Anpassung und Widerständigkeit in den politischen Systemen verschiedener Zeiten", schreibt Till Sailer. Das zielte insbesondere auf die DDR, war aber ebenso für deutschsprachige "westliche" Länder relevant, in welche diese Hörspiele für Devisen verkauft wurden. Und auch in der heutigen Bundesrepublik ist das Thema "Künstler: Freiheit gleich Armut" aktuell.

Als Nächstes wird am 7. April "Boehlendorff" von Johannes Bobrowski anlässlich des 100. Geburtstages des Dichters zu hören sein, weiter ist eine Kriminalkomödie von Thilo Reffert geplant.