Dobrindt soll CSU-Liste anführen - Seehofer dementiert

Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete, dass Dobrindt nach dem Willen Seehofers auf Platz eins der CSU-Landesliste stehen solle und dass sich die engste CSU-Spitze darauf verständigt habe. Seehofer sagte dazu allerdings der Deutschen Presse-Agentur in München: "Das ist wirklich falsch. Schlicht und einfach, weil einfach noch überhaupt nichts festgelegt ist." Dobrindt werde aber in jedem Falle eine zentrale Rolle einnehmen. Nach bisheriger Planung will die CSU erst am 6. Mai ihre Liste für die Bundestagswahl aufstellen.