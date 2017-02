artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Hochfilzen (dpa) - Deutschlands Top-Biathlet Simon Schempp will beim WM-Aufakt am 9. Februar in Hochfilzen in der Mixed-Staffel laufen.

Zwar habe es mit den Trainern noch keine Gespräche gegeben, von daher könne er dazu noch nichts Genaues sagen. «Eigentlich ist es aber schon ein guter Einstieg», sagte Schempp im Interview mit Sport.de. «Es ist auch möglich, dass man alle Rennen laufen kann, ohne dass man sich in den Keller läuft und am Schluss nichts mehr geht. Das Programm lässt auf jeden Fall zu, dass man alles läuft. Ich sehe die Mixed-Staffel für mich schon als guten Auftakt und es ist ja auch die erste Medaillenchance», sagte der 28-Jährige.

Die bis zum 19. Februar laufenden WM-Titelkämpfe in Tirol beginnen am Donnerstag mit dem Rennen in der Mixed-Staffel. Danach stehen noch Sprint, Verfolgung, Einzel, die Staffeln und der Massenstart auf dem Programm. Schempp will endlich auch als Solist eine WM-Medaille. «Es wäre sehr schön, wenn es endlich mal klappen würde. Ich war in meiner Karriere schon sehr häufig auf dem Podium. Ich hoffe, dass ich so einen Tag endlich auch mal in einem WM-Rennen hinlegen und unter die ersten Drei laufen kann», sagte der Schwabe.