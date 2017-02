Country-Fans in ihrem Element

artikel-ansicht/dg/0/

Schmachtenhagen (OGA) Die Saison auf dem Oberhavel Bauernmarkt in Schmachtenhagen ist eröffnet. Beim Schlachtefest am ersten Wochenende im Februar stand auch Livemusik für Besucher auf dem Programm. Am Sonntag trat dort die Band "Flying High" aus Berlin auf und hatte mit ihren Country Rock-Liedern sehr schnell zahlreiche Tänzer auf das Parkett der Tenne gelockt. Viele von ihnen kamen passend in schwarzen Lederklamotten und Cowboyhut.

Vortänzerinnen: Karin und Manuela (ganz in Schwarz) sind die Black Ladies und in der Line-Dance-Szene wohlbekannt. Bandleader Klaus Gelhar hat ihnen sogar ein eigenes Lied geschrieben. © Inez Bandoly

"Flying High bedeutet Senkrechtstarter", so Mike Kewitz. Gemeinsam mit Klaus Gelhar und dessen Sohn Robin hat er vor drei Jahren die Band gegründet. Auf dem Bauernmarkt in Schmachtenhagen sind die Musiker keine Unbekannten mehr. Mehrmals im Jahr treten sie dort auf. In diesem Jahr werden sie vier weitere Konzerte bei Bauernmarkt-Festen geben und Songs bekannter Country-Rocksänger, aber auch eigene Kompositionen spielen.

Als sie am Sonntagvormittag in der Tenne zum Auftakt mit "Johnny be good" starteten, waren bereits mehr als 50 Besucher im Saal. "Black Ladies dance" lautete der letzte Titel im ersten Set und dieser galt zwei ganz besonderen Damen im Saal - Karin und Manuela aus Berlin. Beide Frauen nennen sich die Black Ladies. Alles, was sie tragen, ist schwarz und meist aus Leder. Auf dem Parkett tanzen die Frauen synchron. Sie lieben Line Dance und haben bei einer Bikertour den Bauernmarkt in Schmachtenhagen entdeckt. Inzwischen sind sie dort Stammgäste, vor allem wenn die Band "Flying High" auf der Bühne steht. Klaus Gelhar, der die Black Ladies seit langem kennt, hatten ihnen das Lied geschrieben.

Auch andere Besucher versuchten sich im Line-Dance. Während Doris und Gerhard Lieberwirth aus Berlin sich als Paar sehr flott auf der Tanzfläche bewegen, probieren andere erst einmal, den Schritten der Fortgeschrittenen zu folgen. So auch Jule, Clara und Laura. Die drei Schwestern sind vier, sieben und neun Jahre alt und kommen mit ihren Großeltern aus Oranienburg. "Irgendwann mussten sie einfach mit", sagt Oma Tina. Sie und ihr Mann Torti sind echte Country-Rock-Fans und lassen kein Konzert dieser Art in Schmachtenhagen aus.

Neben Musik und Tanz zählte für die Besucher aber auch das leckere Essen. Von Spanferkel, Gänse- und Entenbraten, Backschwein und Wurstsuppe wollte jeder probieren. Livemusik, Buffet und Tanz rechne sich dreifach, so Diana Badtke, Managerin des Bauernmarktes und freute sich über weit mehr als 100 Gäste in der Tenne.