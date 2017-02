Präsidentschaftskandidat Fillon äußert sich bei Pressekonferenz

artikel-ansicht/dg/0/

Paris (dpa) Der massiv unter Druck stehende französische Präsidentschaftskandidat François Fillon will sich am Montagnachmittag bei einer Pressekonferenz äußern. Das berichteten der Sender Franceinfo und weitere französische Medien unter Berufung auf Fillons Umfeld. Die Rede sei von einem "Gegenangriff" des konservativen Kandidaten. Der 62-Jährige werde sich um 16.00 Uhr in seiner Wahlkampfzentrale äußern. Fillon steht wegen der früheren Beschäftigung seiner Frau Penelope auf Parlamentskosten in der Kritik, die Justiz prüft den Verdacht der Scheinbeschäftigung.