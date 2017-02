artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Geheimnisse finden und erfinden war das Ziel des Ferienprojekts "Das wahre Brandenburg" in der Galerie Sonnensegel in den diesjährigen Winterferien. Die selektive Wahrnehmung sollte bei den Teilnehmerinnen beim Rundgang durch die Havelstadt geschult werden. "Sie waren gut dabei und haben Verständnis für Witz", urteilt Susanne Lehmann über die Mädchen. Fotos machen und dann Geschichten suchen waren angesagt. Da kamen schon einige witzige Fotocollagen bei rum. Ob Brandenburg unter Wasser oder Brandenburg als Schokoladenkuchen. Laut Lehmann sind die Ergebnisse des Projekts realitätsnah und nicht Alice im Wunderland. Es gibt immer eine Verbindung zuDie Umwelt mit anderen Augen sehen und den Spaß daraus ziehen - das Winterprojekt hat seinen Zweck erfüllt. Die jungen Künstlerinnen haben sich mit Farben, wie Acryl, ausprobiert. Am Ende steht ein Magazin, das die Kinder mit nach Hause nehmen dürfen. Eine der Teilnehmerin ist Joelle, Schülerin an der Fontane Schule und von ihrer Oma für das Projekt angemeldet. Sie war von dem Kunstprojekt aufgrund der Vielfältigkeit angetan. "Das macht Spaß und weil ich gern male, bin ich dabei", so Joelle über das Projekt. Das Projekt soll laut Lehmann das Warm Up für eine Arbeitsgemeinschaft (AG) im Industriemuseum sein. Die AG beginnt am Dienstag, 21. Februar, und richtet sich an Jugendliche. Die künstlerischen Objekte der AG sind wieder mehr aus der Sicht der Museen betrachtet. Die Arbeitsgemeinschaft wird bis 21. Mai zusammen sein und wird vom Bundesprogramm "Kultur macht stark" gefördert. Interessierte melden sich im Industriemuseum oder bei Susanne Lehmann unter 0176/78000863.