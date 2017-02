Mann in Finsterwalde kam gewaltsam ums Leben

artikel-ansicht/dg/0/

Finsterwalde (dpa) Nach dem Fund der Leiche eines 65-Jährigen in einer Wohnung in Finsterwalde geht die Staatsanwaltschaft von einem Gewaltverbrechen aus. Der Verdacht habe sich nach einer Obduktion am Wochenende erhärtet, sagte eine Sprecherin der Behörde am Montag auf Anfrage. Nähere Angaben wollte die Staatsanwaltschaft zunächst nicht machen. Ein Sohn hatte am späten Donnerstagabend die Leiche seines Vaters in dessen Wohnung in Finsterwalde (Elbe-Elster) entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Situation, in der der Tote gefunden worden sei, hatte Beamten zufolge auf eine unnatürliche Todesursache hingedeutet.