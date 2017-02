Gore-Tex nach Greenpeace-Kritik künftig ohne giftiges PFC

artikel-ansicht/dg/0/

München (dpa) Das in Freizeitkleidung weit verbreitete wasserabweisende Gore-Tex soll nach jahrelanger Kritik von Greenpeace künftig ohne giftige per- und polyfluorierte Chemikalien hergestellt werden.

Die ersten Produkte mit PFC-freier Imprägnierung sollen in der Herbstsaison 2018 auf den Markt kommen.

Das kündigte das US-Chemieunternehmen W.L. Gore & Associates am Rande der Münchner Sportartikelmesse Ispo an. Die ersten Produkte mit PFC-freier Imprägnierung sollen in der Herbstsaison 2018 auf den Markt kommen.

Gore war Ziel der langjährigen Greenpeace-Kampagne «Detox», mit der die Umweltorganisation die Textilindustrie zum Verzicht auf umweltschädliche Materialien drängt. PFC-Verbindungen sind wasser- und schmutzabweisend und kommen in vielen Verbraucherprodukten zum Einsatz. Einige PFC-Verbindungen sind als krebserregend eingestuft.