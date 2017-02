Bosch bringt zusätzliche Leute auf BER-Baustelle

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Der Gebäudetechnik-Ausstatter Bosch will nach Senatsangaben mit zusätzlichem Personal die Tür-Probleme im neuen Hauptstadtflughafen lösen. Zudem werde Bosch die Arbeit der beteiligten Firmen koordinieren, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Montag nach einem Treffen mit Vertretern des Unternehmens im Roten Rathaus. Die Flughafengesellschaft will zudem ihre Strukturen für die Bauplanung und -koordinierung verändern, wie Aufsichtsratschef Müller ankündigte.