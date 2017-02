Ritter nehmen Theater-Burg ein

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Ein Burgfest als Abschluss der Ferienspiele an den Uckermärkischen Bühnen zog am Wochenende Kinder und deren Familien aus Schwedt und Umgebung, Angermünde und sogar aus Berlin an. Viele Gäste waren in Kostümen erschienen. Natürlich überwogen dabei Prinzessinnen und Ritter. Die kleinen Ritter und Burgfräulein nahmen das zur Burg umgestaltete Foyer mit Reiter- und anderen Spielen ein.