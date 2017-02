Aufsichtsratsausschuss berät über Bahnchef

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem Rücktritt des Bahnchefs Rüdiger Grube laufen Beratungen über den Führungswechsel in dem bundeseigenen Konzern. In Berlin trat am Montag der Personalausschuss des Aufsichtsrats zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Dabei sollte es auch um Konsequenzen aus dem überraschenden Rücktritt Grubes vor einer Woche gehen. Ergebnisse drangen zunächst nicht nach außen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte am Vortag gesagt, die Nachfolge werde am Montag noch nicht geregelt. Es werde aber in Kürze eine Personallösung geben.