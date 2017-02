artikel-ansicht/dg/0/

Belgrad (dpa) Mehr als 20 Jahre nach dem Völkermord im ostbosnischen Srebrenica hat am Montag in Belgrad der Prozess gegen acht mutmaßliche Täter begonnen. Die Anklage legt den ehemaligen Spezialpolizisten zur Last, für die Ermordung von mehr als 1300 muslimischen Zivilisten verantwortlich zu sein. Sie hätten die in einer Halle eingesperrten Menschen am 14. Juli 1995 mit Handgranaten und Maschinengewehrsalven umgebracht.