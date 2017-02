Misstrauensantrag gegen rumänische Regierung

artikel-ansicht/dg/0/

Bukarest (dpa) Nach den landesweiten Massenprotesten in Rumänien haben die Oppositionsparteien im Parlament einen Misstrauensantrag gegen die sozialliberale Regierung eingebracht. Die Regierung bedrohe "die Sicherheit und die legitimen Interessen der Rumänen"?, erklärte die bürgerliche Partei PNL am Montag. Sie verwies auf die inzwischen zurückgezogene Eilverordnung von Ministerpräsident Sorin Grindeanu, die den Kampf gegen Korruption erschwert habe. Den auch von der öko-liberalen USR mitgestellten Antrag dürfte die Regierung aber überstehen, da sie in der Volksvertretung über eine komfortable Mehrheit verfügt.