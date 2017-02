HSV-Zugang Mavraj als Abwehrchef und Tippgeber gefragt

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Mergim Mavraj ist beim Hamburger SV in Windeseile zum Leistungsträger avanciert. In nur drei Punktspielen hat sich der 30 Jahre alte albanische Fußball-Nationalspieler zum unumwundenen Abwehrchef aufgeschwungen, der dem HSV den Verbleib in der Bundesliga sichern helfen soll.