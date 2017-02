artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Die Grundvoraussetzung für eine Benennung der noch namenlosen Straße zum neuen Wohngebiet im Kurpark ist geschaffen. "Die Nachfahren Albert Baurs haben ihr Einverständnis dafür gegeben, dass die Straße nach ihm benannt wird", so Bauamtsleiter Christoph Grund in der ersten Sitzung des neuen Jahres im städtischen Ausschusses für Wirtschaft und Soziales, Bau und Planung.

Stimmen die Stadtverordneten diesem von Jürgen Gottschalk (CDU) noch vor Jahresfrist gemachten Vorschlag in einer ihrer nächsten Sitzungen zu, würde der Namensgebung der mittlerweile asphaltierten Verbindungsstraße in den Kurpark nichts mehr im Wege stehen.

Der Lütter Klaus Pomp sieht der Entscheidung des Gremiums mit großer Spannung entgegen. Er gehörte zu den Kurstädtern, die im Herbst des vergangenen Jahres dem Aufruf der Verwaltung um Einreichung von Namensvorschlägen folgte.

Nach Ablauf der Einsendefrist entspann sich unter den Abgeordneten jedoch eine rege Diskussion - in der Pomps Vorschlag anfangs kein Wohlwollen fand (BRAWO berichtete).

Nachdem in den Ausschüssen die Benennung in "Zur alten Ziegelei" favorisiert wurde, lehnte die Stadtverordnetenversammlung diese Empfehlung nach einem Einwand durch Birgit Pfeiffer jedoch ab. Die Ortsvorsteherin von Lübnitz argumentierte, dass es im 100 Seelendorf bereit den Straßennamen "Zur Ziegelei" gibt und äußerte die Sorge vor Verwechslungen.

In dieser Situation ergriff der Stadtverordnete Jürgen Gottschalk (CDU) die Gelegenheit beim Schopf und warf den Namen des 1886 verstorbenen und in Bad Belzig begrabenen Albert Baurs abermals in die Wagschale. Pomp wiederum suchte sofort den Kontakt zu dessen Nachfahren und erbat das Einverständnis.

Die Begründung, die sowohl von Pomp als auch von Gottschalk geäußert wurde, klingt einleuchtend: Das neue Wohngebiet in SteinTherme Nähe liegt nicht weit von der ehemaligen Badeanstalt entfernt, in der Baur den Belziger Kindern im Sommer das Schwimmen und im Winter das Schlittschuhlaufen beigebracht hat. Außerdem befindet sich direkt an der Einfahrt zur neuen Straße, von der Brandenburger Straße aus, der Turnplatz - auf dem Baur mit der Belziger Jugend dem Turnsport frönte. Die Straße nach ihm zu benennen, hat damit durchaus Berechtigung.

Neun Eigenheime werden rechts und links entlang derselben entstehen. Ursprünglich war diese knapp 6.500 Quadratmeter große Fläche mitten im Kurpark und damit in unmittelbarer Nähe zur SteinTherme im Zusammenhang mit der geplanten Hotelneubau für den Bau von Ferienhäusern vorgesehen. Im vergangenen Jahr entschied man sich in Bad Belzig jedoch, in Ermangelung von Bauparzellen, den Bebauungsplan zugunsten von Häuslebauern zu verändern. 400.000 Euro investiert die Stadt daraufhin in die Erschließung des Areals, nachdem die Hotelbauidee seit 2009 nicht verwirklicht werden konnte.