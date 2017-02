Wie aktuell sind Luthers 95 Thesen?

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Zu einer ökumenischen Diskussion 500 Jahre später... lädt Pfarrer Martin Gestrich am heutigen Mittwoch, 8. Februar, um 19.30 Uhr in das Evangelische Pfarrhaus, Kirchplatz 1 (Erster Stock), ein.

Es diskutieren der katholische Pfarrer Burkhard Stegemann und das evangelische Pfarrer Dr. Martin Gestrich.

Nach einer Einführung sind die Gäste eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen.

Zu Erläuterung: Die Veröffentlichung der 95 Thesen am 31.10.1517 (daher der Reformationstag) gilt als Auslöser der konfessionellen Loslösung der evangelischen von der katholischen Kirche. Allgemein bekannt ist, dass die Thesen mit dem Ablasshandel zu tun hatten. Aber kaum jemand weiß, welche Auffassung Luther gegen die Lehre vom Freikauf der Seelen gesetzt hat. Der Abend im evangelischen Pfarrhaus will informieren und anregen, zu überprüfen, was von den Thesen noch stichhaltig ist.