Siedler-Gesetz: UN-Gesandter warnt Israel vor Verabschiedung

Jerusalem (dpa) Der UN-Nahostgesandte Nickolay Mladenov hat Israel vor der Verabschiedung eines Gesetzes gewarnt, das Tausende Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland legalisieren soll. Er sei besorgt über die am Montag im Parlament geplante Abstimmung über das sogenannte Legalisierungsgesetz, weil dieses die "dauerhafte Nutzung von Land in palästinensischem Privatbesitz für israelische Siedlungen im besetzten Westjordanland ermöglichen würde", hieß es in einer Stellungnahme Mladenovs.