Leidenschaft für Musicals

Oranienburg . Wer bei Melanie auf dem Stuhl sitzt, hat nicht immer etwas zu lachen... Die 33-Jährige ist Zahnarzthelferin in Oranienburg, wo sie auch wohnt, und unsere "Schöne Brandenburgerin" der Woche. Ihre kleine Tochter hält sie und ihren Mann "mit ihrer aufgeweckten Art ganz schön auf Trab, und unser kleiner Hund will natürlich auch beschäftigt werden", schreibt sie. In ihrer Freizeit liebt sie es zu verreisen und besucht mit ihrem Mann gern Musicals.