Ausstattung: Ob per Touch-, Gestik- oder intelligenter Sprachsteuerung: Der neue BMW 5er lässt sich intuitiv bedienen. Die Bedienoberfläche des Touch-Displays kann individuell gestaltet werden.Nagelneue Achsen, eine neue Lenkung und eine weiter perfektionierte Federung in verschiedenen Konfigurationen mit oder ohne Verstelldämpfern, eine Hinterradlenkung und eine um bis zu 100 Kilo abgespeckte Konstruktion machen den 5er zum neuen Maßstab für Fahrdynamik in diesem Segment.

Motor Zur Markteinführung werden zunächst je zwei Benzin- und zwei Dieselmotoren wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb am Start sein. Kernkomponenten des Antriebs bilden ein 135 kW (184 PS) starker 4-Zylinder Benzinmotor, ein 70 kW (95 PS) starker Elektromotor sowie eine Lithium-Ionen-Hochvoltbatterie mit einer Kapazität von 9,2 kWh. Die Topmotorisierung der BMW 5er Limousine repräsentiert der BMW TwinPower Turbo 6-Zylinder Benzinmotor im BMW 540i mit zwei Turboladern. Im Basis-BMW 520d entwickelt der 4-Zylinder Dieselmotor eine Leistung von 140 kW (190 PS).

Fazit: Sportlich und elegant tritt die siebte Generation der BMW 5er Limousine im März 2017 auf dem Markt an.

Preis ab: 47 400 Euro. (hü)