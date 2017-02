Steele & Grey: Liebesgeschichte des Jahres

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Mittwochabend wird das Haveltorkino zum kulturellen Hotspot in Rathenow. Denn um 20.15 Uhr läuft die Vorpremiere zu "Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe". Programmchefin Franziska Ladewig erwartet vorrangig Frauen, es gibt Sekt und Striptease. Saal 1 (289 Plätze) sei praktisch ausverkauft, so die Haveltorkino-Frau. Der zusätzlich gebotene Saal 2 sei bislang zur Hälfte gebucht.