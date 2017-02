"Undine" sogar auf Arabisch

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1550140/

Es zeigte sich seit Erscheinen im Jahr 1811, dass die in der kulturgeschichtlichen Epoche der Romantik geborene "Undine" unsterblich werden sollte. Denn bis 2016 wurde sie immer wieder neu aufgelegt. Irene Krieger vom Kulturverein Nennhausen, die man wohl als Fouqué-Liebhaberin bezeichnen kann, hat laut eigenen Angaben inzwischen 97 verschiedene Ausgaben gesammelt. Die meisten seien in Deutschland erschienen. Aber hat Irene Krieger auch "Undine"-Ausgaben auf Tschechisch, Russisch, Spanisch, Niederländisch, Englisch und Französisch. Es soll auch Ausgaben auf Italienisch und sogar auf Arabisch geben. Doch die konnte sie bislang nicht für sich auftreiben.

Aus ihrer Sammlung ragt eine Ausgabe auf optische Weise heraus. Das ist die um 1912 im Münchener Georg-W.-Dietrich-Verlag erschienene "Undine", die sich durch Illustrationen von Arthur Rackham hervor tut. "Das sind die besten", so Irene Krieger.

BRAWO und die Fouqué-Bibliothek in Brandenburg an der Havel huldigen dem Dichter und seinem Werk seit 2005 mit dem Undine-Wettbewerb für neue Märchen. Auch 2017 können sich junge Leute von 7 bis 25 mit neuen Märchen beteiligen. Die Teilnahmebedingungen finden sich im Internet auf www.brawo.de. Der Countdown läuft. Einsendeschluss ist am kommenden Wochenende. Am Sonntag, 12. Februar, jährt sich Fouqués Geburtstag zum 240. Mal.

Die Siegerbeiträge werden nach den Preisverleihungen (19. März) in BRAWO veröffentlicht. Dann beginnt der Illustratoren-Wettbewerb. Alle neuen Märchen müssen mit folgenden Angaben versehen sein: Name, Vorname, Alter, Adresse und wenn zutreffend auch Telefonnummer, gegebenenfalls Schule oder Einrichtung. Zu denen, die schon einen Beitrag leisteten, gehört der 22-jährige Mohamed Chergui aus Algerien. Er studiert Deutsch als Fremdsprache, ist via Internet auf den Wettbewerb aufmerksam geworden.