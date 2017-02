Brandenburgs Straßen werden immer schlechter

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (DPA) Autofahrer in Brandenburg müssen nach Einschätzung des Bauindustrieverbandes zunehmend mit Schlaglöchern leben. Für die Landesstraßen stünden jährlich 40 Millionen Euro bereit, für die Sanierung von Schäden sei aber das doppelte notwendig, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes in Berlin-Brandenburg, Axel Wunschel, am Montag in Potsdam. "Die Straßen werden von Jahr zu Jahr schlechter."