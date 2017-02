artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Im Tarifkonflikt der Systemgastronomie setzt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ihre Warnstreiks fort. Am Montag habe es Aktionen in drei Filialen der Kaffeekette Starbucks in Berlin gegeben, teilte die NGG mit. Die Gewerkschaft will damit in der laufenden Tarifrunde Druck auf die Arbeitgeber machen. Bereits in den vergangenen Tagen gab es Warnstreiks, schwerpunktmäßig an Autobahnraststätten. Die NGG sprach von bisher 20 Aktionen bundesweit.