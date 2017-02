FC Augsburg mehrere Wochen ohne verletzten Koo

artikel-ansicht/dg/0/

Augsburg (dpa) Der FC Augsburg muss in den kommenden Wochen auf Ja-Cheol Koo verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der 27-jährige Südkoreaner wegen einer Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk ausfallen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1550148/

Damit fehlt der Mittelfeldspieler schon beim nächsten Gastspiel am Freitag (20.30 Uhr) beim FSV Mainz. «Es sieht nicht gut aus», hatte Manager Stefan Reuter schon nach dem 3:2 am Sonntag gegen Werder Bremen gesagt, bei dem Koo das 2:2 erzielt und den Siegtreffer von Raul Bobadilla in letzter Sekunde vorbereitet hatte.