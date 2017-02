Fehlender Ersatzzug: Petzold kritisiert Bahn

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Kritik wegen fehlendem Ersatzzug: Nachdem die Deutsche Bahn die Regionalbahnlinie RE6 wegen einer Sonderprüfung des Zuges vorübergehend seit Montag bis zum Ende des Monats eingestellt hat, forderte der havelländische Bundestagsabgeordnete Harald Petzold (Linke) sofortiges Handeln von der DB Regio ein. So führe der Ausfall eines kompletten Zuges insbesondere in den Hauptbetriebszeiten zu unhaltbaren Zuständen für Pendler, darunter diejenigen, die am Bahnhof in Falkensee einsteigen.