Brandstiftung in Nauen: Urteilsverkündung am Donnerstag

Potsdam (dpa) Im Prozess um den Brandanschlag von Nauen sollen am kommenden Donnerstag von der Staatsschutzkammer des Landgerichts Potsdam die Urteile gegen die Angeklagten gesprochen werden. Dies erklärte der Vorsitzende Richter Theodor Horstkötter am Montag nach den Plädoyers der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte für den angeklagten NPD-Politiker Maik Schneider wegen Brandstiftung acht Jahre und neun Monate sowie für einen Mitangeklagten acht Jahre und drei Monate Haft beantragt. Der NPD-Politiker hatte gestanden, im August 2015 eine als Flüchtlingsunterkunft geplante Sporthalle in Nauen (Havelland) in Brand gesetzt zu haben.