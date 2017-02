Betrunken auf Ex-Freundin losgegangen

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Offenbar aus Eifersucht ist ein 25-Jähriger am Sonnabend auf seine Ex-Freundin und deren neuen Freund losgegangen. Der Mann war gegen 15 Uhr in der Lazarettstraße der 21-Jährigen und ihrem neuen 31-jährigen Freund begegnet, der zudem ein Verwandter des 25-Jährigen ist. Es kam zum Streit, wobei der Verlassene auf seine Ex-Freundin einschlug. Dabei nahm er sich einen Hammer und wollte auf den neuen Freund einschlagen, ließ aber davon ab, warf den Hammer weg und flüchtete. Die 21-Jährige wurde danach in einem Rettungswagen aufgrund ihrer Gesichtsverletzungen behandelt. Rund fünf Stunden später gerieten die Personen erneut in Streit - diesmal auf der Karl-Marx-Straße. Der 25-Jährige wurde verbal aggressiv und verfolgte die 21-Jährige und weitere Personen. Als Polizisten ihn kontrollieren wollten, befolgte er die Anweisungen nicht. Zur Verhinderung weiterer Straftaten kam er in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille.