Erneut Fall von Vogelgrippe

Seelow (MOZ) In einem Putenstall in Alt Tucheband (Märkisch-Oderland) wurde nach verstärkten Tierverlusten am Wochenende am Montag durch das Veterinäramt des Kreises ein weiterer Fall von Vogelgrippe bestätigt. 22 000 Puten werden am Dienstag tierseuchengerecht getötet, bestätigte Amtstierarzt Ralph Bötticher. Es ist der vierte Fall der hoch ansteckenden Vogelgrippe im Landkreis, von der Großtierhalter betroffen sind. Um das Dorf wurden ein Sperrbezirk von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern festgelegt.